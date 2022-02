Plastica monouso: si valuta l’ipotesi di eliminarla a livello globale per sempre, il sondaggio Ipsos (Di venerdì 25 febbraio 2022) Stop globale ai prodotti plastici usa e getta. Questo sarà il tema della discussione che si terrà a Nairobi, in Kenya, in occasione della quinta sessione dell’Unep. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos, l’agenzia internazionale specializzata in sondaggi politici e ricerche di mercato Tre persone su quattro vorrebbero abolire la Plastica monouso Il giornale “Rinnovabili.it” informa che in Italia, circa l’83% delle persone vorrebbero abolire la Plastica monouso il prima possibile. Il sondaggio rivela che anche a livello globale il consenso ha larga diffusione, si parla infatti di tre persone su quattro favorevoli. Politiche “plastic-free”: come attuarle L’agenzia ONU, per la protezione ambientale da mesi è ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Stopai prodotti plastici usa e getta. Questo sarà il tema della discussione che si terrà a Nairobi, in Kenya, in occasione della quinta sessione dell’Unep. Secondo uncondotto da, l’agenzia internazionale specializzata in sondaggi politici e ricerche di mercato Tre persone su quattro vorrebbero abolire laIl giornale “Rinnovabili.it” informa che in Italia, circa l’83% delle persone vorrebbero abolire lail prima possibile. Ilrivela che anche ail consenso ha larga diffusione, si parla infatti di tre persone su quattro favorevoli. Politiche “plastic-free”: come attuarle L’agenzia ONU, per la protezione ambientale da mesi è ...

Advertising

Sam6844501855 : @Bler1775 @claudiocerasa Si, ma non la fai mai se non inizi affatto. Prorogare i termini di scadenza per l'uso dell… - Sam6844501855 : @CaimiSimone @claudiocerasa Ministero della finta transizione ecologica inizi a fare qualcosa dopo 1 anno di sonno… - VaniaStatzu : RT @medsea_f: LO STOP ALLA PLASTICA MONOUSO RISOLVERÀ IL PROBLEMA DELL’INQUINAMENTO IN MARE? Il nostro punto di vista: - EcoCircolareCom : RT @JunkerApp: Secondo il nuovo rapporto #Ocse, ricicliamo solo il 9% della #plastica che produciamo! Cosa possiamo fare? Differenziare cor… - JunkerApp : Secondo il nuovo rapporto #Ocse, ricicliamo solo il 9% della #plastica che produciamo! Cosa possiamo fare? Differen… -