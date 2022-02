Pistocchi: “Napoli mai uscito dai radar della lotta Scudetto. Si tratta di avere…” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Queste le sue parole: SU Napoli – BARCELLONA “Avevo detto che se il Barcellona giocava come nel secondo tempo dell’andata non ci sarebbe stata partita. -afferma Pistocchi – Sta tornando a essere una grande squadra, i giocatori sono messi molto bene in campo da Xavi che diventerà un grande allenatore. Mi dà l’impressione di uno che durante la settimana ha lavorato talmente bene da non preoccuparsi eccessivamente della partita. Napoli IN UN MOMENTO DELICATO Il Napoli è in un momento delicato, le assenze che ci sono state anche ieri hanno tolto freschezza atletica. In più c’è anche un momento di indecisione sulle cose da fare. -prosegue ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Maurizio, giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corsotrasmissione “Marte Sport Live”. Queste le sue parole: SU– BARCELLONA “Avevo detto che se il Barcellona giocava come nel secondo tempo dell’andata non ci sarebbe stata partita. -afferma– Sta tornando a essere una grande squadra, i giocatori sono messi molto bene in campo da Xavi che diventerà un grande allenatore. Mi dà l’impressione di uno che durante la settimana ha lavorato talmente bene da non preoccuparsi eccessivamentepartita.IN UN MOMENTO DELICATO Ilè in un momento delicato, le assenze che ci sono state anche ieri hanno tolto freschezza atletica. In più c’è anche un momento di indecisione sulle cose da fare. -prosegue ...

