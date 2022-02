Pioli: «Ultima occasione per il Milan? Ci sono ancora tante partite, le altre faranno altri passi falsi» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alle 18.50 si gioca Milan-Udinese. Nel prepartita, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Si apre una settimana delicata per il Milan, con tanti big match ma oggi ha scelto di scendere in campo con i titolarissimi, è un segnale che bisogna dare tutto in campo? «Abbiamo sempre ragionato così. Cerco sempre di mettere in campo la formazione migliore, perché le partite sono tutte importanti, si deve ragionare una partita alla volta anche perché oggi l’avversario sarà difficile e ci vuole una prestazione importante». C’è anche la sensazione che dopo i regali di Inter e Napoli nell’ultimo turno quello della settimana scorsa sia l’ultimo passo falso concesso al Milan? «Mancano ancora tante ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alle 18.50 si gioca-Udinese. Nel prepartita, il tecnico rossonero, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Si apre una settimana delicata per il, con tanti big match ma oggi ha scelto di scendere in campo con i titolarissimi, è un segnale che bisogna dare tutto in campo? «Abbiamo sempre ragionato così. Cerco sempre di mettere in campo la formazione migliore, perché letutte importanti, si deve ragionare una partita alla volta anche perché oggi l’avversario sarà difficile e ci vuole una prestazione impor». C’è anche la sensazione che dopo i regali di Inter e Napoli nell’ultimo turno quello della settimana scorsa sia l’ultimo passo falso concesso al? «Mancano...

Advertising

napolista : Pioli: «Ultima occasione per il Milan? Ci sono ancora tante partite, le altre faranno altri passi falsi» A Dazn: «… - sportli26181512 : Big a secco di vittorie nell''ultima giornata. Pioli: 'Questa sarà una settimana importante': Nell'ultima giornata… - LorenzoStoppa1 : RT @Vojjjjj: L'ultima volta che è scoppiato un conflitto mondiale il Torino ha vinto 5 scudetti di fila. Adesso io non dico che vorrei un a… - Vojjjjj : L'ultima volta che è scoppiato un conflitto mondiale il Torino ha vinto 5 scudetti di fila. Adesso io non dico che… - mattiamaestri46 : @SimosTwittt Ma era quella con Napoli -Lazio all'ultima giornata con il Napoli che poteva vincere ma Higuain ha sba… -