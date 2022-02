(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilpareggia con l’Udinese. A fine partita scatta la rabbia di: “Udogie tocca col braccio“. L’allenatore dei rossoneri teme una rimonta dell’Inter e del Napoli che già hanno sprecato la scorsa settimana la possibilità di avvicinarsi alcontesta il gol del pareggio dell’Udinese e dice: “Siamo stati poco brillanti ma questo non toglie che il gol dell’Udinese è viziato da un tocco di braccio. C’è io Var e doveva intervenire. Magari l’Udinese segnava dopo, ma quel gol di Udogie è nettamente irregolare”. #udogie tocca la palla prima di mano e poi di ginocchio. Il gol era da annullare, ma i limiti di questa squadra restano. Nel finale abbiamo rischiato anche di perderla sul tiro di Deu. pic.twitter.com/tjNeVPw8Mo — Louis Girardi (@LouGirardiReal) February 25, 2022ammette ...

Advertising

napolipiucom : Pioli furioso: 'Milan penalizzato. Ora basta' #MilanUdinese #poli #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli furioso

Paolo Maldinidopo il pari del Milan a San Siro, contro un' Udinese ben messa in campo da Lorenzo Cioffi. ...il secondo passo falso consecutivo della squadra amministrata da Stefano, ...Il primo a non averci capito nulla è, ed è grave primo perché al timone c'è lui e secondo ... Doveva essere, era solo basito. Che qualcuno stecchi ci sta, ma che lo faccia l'intera squadra ...Il Milan pareggia con l’Udinese. A fine partita scatta la rabbia di Pioli: “Udogie tocca col braccio“. L’allenatore dei rossoneri teme una rimonta dell’Inter e del Napoli che già hanno sprecato la sco ...Il tecnico rossonero non riesce a contenere la sua rabbia dopo quanto successo durante la partita contro l'Udinese.