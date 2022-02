Pesca illegale del bianchetto Sanzioni per 9000 euro

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella giornata del 24 febbraio, nell’ambito di attività di tutela delle risorse ittiche, i militari della Guardia costiera di Taranto, in collaborazione con i nuclei Carabinieri biodiversità di Ginosa e Metaponto e con il gruppo Carabinieri Forestali di Matera, durante un’operazione mirata al contrasto delladel pesce allo stato novello – cosiddetto “” – hanno bloccato cinque unità da diporto che trasportavano le reti utilizzate per tale tipo di. Le attività di controllo, avvenute nelle acque a pochi metri dal litorale Jonico occidentale Tarantino, hanno consentito di sorprendere alcunitori di frodo nella detenzione di attrezzi daillegali. Dai controlli effettuati a bordo dei natanti in questione, infatti, è ...