“Perché non l’ho fatto” GF Vip | Lulù Selassiè lo confessa a Miriana e sono solo applausi

Manca davvero poco alla fine del GF Vip 6, il reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste e come sempre non finiscono i colpi di scena, soprattutto al momento dell'eliminazione di Katia Ricciarelli. Il pubblico da casa ha deciso tramite il televoto, dove in sfida c'erano la soprana, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, finita nella bufera a causa di alcune frasi razziste rivolte a Jessica e Lulù Selassiè. E proprio Katia Ricciarelli, poco prima di lasciare la casa di Cinecittà, ha fatto una richiesta molto particolare. La cantante ed ex moglie di Pippo Baudio ha chiesto un freeze in modo tale da poter salutare solo i concorrenti a lei cari, ovvero o Davide Silvestri, Soleil Sorge, Giucas Casella, Barù, Delia Duran e Antonio Medugno.

Johnny Marr, nessuna nostalgia: 'I paragoni con gli Smiths? Roba da giornalisti…' Ho iniziato a lavorare come solista perché scrivevo canzoni, ma non avevo nessuna idea se il pubblico le avrebbe apprezzate e sarebbe venuto ai concerti. Il primo disco è andato benissimo e da lì ...

Invasione dell'Ucraina: spari e carri armati russi a Kiev. Il governo ai cittadini: "Armatevi di molotov". Zelensky a Putin: "Negoziamo" ... Putin si comporta da nazista Vladimir Putin "non ha mai dichiarato qual è il suo obiettivo finale. Sta sempre dicendo che vuole prevenire un genocidio, qualcosa totalmente senza senso perché lui ne ...

