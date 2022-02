Perché la Russia vuole l’Ucraina: le radici storiche, il discorso di Putin che richiama Lenin e i Balcani (Di venerdì 25 febbraio 2022) A partire dalle 3.30 (ora italiana) della notte tra il 23 e il 24 febbraio, l’esercito russo ha fatto il suo ingresso nel territorio ucraino. Da due giorni si susseguono immagini di città bombardate, spettrali, il cui silenzio è rotto soltanto dal suono delle sirene anti-aeree che fa ripiombare l’est Europa indietro di almeno 70 anni. In queste ore la domanda che più echeggia nel mondo è Perché l’Ucraina e Perché adesso. In un discorso risalente allo scorso lunedì il Presidente della Federazione Russa Putin ha ribadito il punto di vista, prettamente di natura nazionalista, che lo spinge ad agire, rifacendosi a radici storiche risalenti all’epoca della rivoluzione bolscevica e ai padri della nuova Russia, quella post-impero, quali ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) A partire dalle 3.30 (ora italiana) della notte tra il 23 e il 24 febbraio, l’esercito russo ha fatto il suo ingresso nel territorio ucraino. Da due giorni si susseguono immagini di città bombardate, spettrali, il cui silenzio è rotto soltanto dal suono delle sirene anti-aeree che fa ripiombare l’est Europa indietro di almeno 70 anni. In queste ore la domanda che più echeggia nel mondo èadesso. In unrisalente allo scorso lunedì il Presidente della Federazione Russaha ribadito il punto di vista, prettamente di natura nazionalista, che lo spinge ad agire, rifacendosi arisalenti all’epoca della rivoluzione bolscevica e ai padri della nuova, quella post-impero, quali ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Russia Abbiamo provocato la guerra di Putin in Ucraina? Perché allora non dovrebbe prontamente escludere l'adesione alla NATO per l'Ucraina, che ci ... per la nostra stessa sopravvivenza, non dovremmo mai fare: andare in guerra con la Russia?

Roma: sabato 26 febbraio manifestazione contro la guerra tra Russia e Ucraina ...30 - in Piazza Santi Apostoli Argomenti trattati Manifestazione a Roma contro la guerra Russia Ucraina: quando, dove e perché Manifestazione a Roma contro la guerra Russia Ucraina: chiamata alla ...

