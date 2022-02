Perché Il Cantante Mascherato oggi non va in onda? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Chi si è sintonizzato questa sera, venerdì 25 febbraio 2022, per divertirsi con una nuova puntata de Il Cantante Mascherato su Raiuno, rimarrà deluso: la terza puntata del gioco condotto da Milly Carlucci, infatti, sarebbe dovuta andare in onda oggi, ma al suo posto va in onda “Un covo di vipere”, film-tv de Il Commissario Montalbano. Perché Il Cantante Mascherato non va in onda? Il motivo sta nei recenti sviluppi legati alla situazione in Ucraina ed all’attacco da parte della Russia, che ha scombussolato i palinsesti di Raiuno anche nelle ore precedenti. La direzione ha deciso di rimandare la puntata a venerdì prossimo, in segno di rispetto per quanto sta accadendo ed anche per, eventualmente, dare la linea al Tg1. A darne notizia ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Chi si è sintonizzato questa sera, venerdì 25 febbraio 2022, per divertirsi con una nuova puntata de Ilsu Raiuno, rimarrà deluso: la terza puntata del gioco condotto da Milly Carlucci, infatti, sarebbe dovuta andare in, ma al suo posto va in“Un covo di vipere”, film-tv de Il Commissario Montalbano.Ilnon va in? Il motivo sta nei recenti sviluppi legati alla situazione in Ucraina ed all’attacco da parte della Russia, che ha scombussolato i palinsesti di Raiuno anche nelle ore precedenti. La direzione ha deciso di rimandare la puntata a venerdì prossimo, in segno di rispetto per quanto sta accadendo ed anche per, eventualmente, dare la linea al Tg1. A darne notizia ...

