Per un rigassificatore, in Italia, ci vogliono 18 anni. Sull'energia, l'ideologia è come la geopolitica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono passati 18 anni, e la storia non si è ancora conclusa. Diciotto anni per vedere più vicina la realizzazione di un impianto che potrebbe dare più gas e una maggiore indipendenza energetica all'Italia, fattore che la crisi con la Russia ha reso ormai vitale per il futuro. Ma l'energia e la geopolitica corrono veloci, le infrastrutture Italiane no. Il fatto: la scorsa settimana i giudici della seconda sezione del Tar di Palermo hanno sconfessato il comune di Agrigento e sbloccato l'iter per la costruzione del metanodotto a servizio del rigassificatore di Porto Empedocle (13 chilometri di tubo interrato), in provincia di Agrigento. Ce ne era bisogno, perché il progetto di Porto Empedocle risale nientemeno che al 2004, quando è presentata istanza alla regione Sicilia. Il procedimento ...

Ultime Notizie dalla rete : Per rigassificatore Ucraina, Pouyanné (Ceo TotalEnergies) "gas russo insostituibile nell'immediato" Non abbiamo abbastanza rigassificatori in Europa per poter sostituire quel 40% di gas russo e servono 2 - 3 anni per costruire un rigassificatore. La Francia ne ha, la Germania non ne ha. Se venisse ...

Tutte le sanzioni alla Russia Il blocco di Nord Stream 2 potrebbe far rivalutare al governo tedesco, che ha recentemente abbandonato il nucleare, la possibilità di costruire un rigassificatore per la conversione del gas ...

Uiltec: "Pronti a confronto con Enel per rigassificatore a Porto Empedocle" La Sicilia Home 2022 Febbraio 23 La Uil a favore del rigassificatore a Porto Empedocle "Dopo aver denunciato più volte l’aumento delle bollette, e la situazione gravissima in cui versano i nostri concittadini è arrivato il momento di riprop ...

La Uil agrigentina a favore del rigassificatore Acquisto e Manganella: "È il momento di riproporre questioni che da anni avrebbero potuto essere parte della soluzione a tanti problemi nella nostra provincia" ...

