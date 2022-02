Per Renzi le sanzioni sono “inevitabili, serve un fondo Ue per le aziende” (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA – Per Renzi le sanzioni alla Russia sono “inevitabili, ma le paghiamo anche noi. E se è vero che l’Ue ha costituito un fondo per l’emergenza Brexit è altrettanto vero che occorre un fondo quantomeno doppio per agevolare le aziende che saranno colpite dalle sanzioni in Italia e nel resto d’Europa”. Per Renzi le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Renzi sul Quirinale: “Salvini ha l’asso ma rischia di fare la fine di Bersani” Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “sono preoccupato per la guerra” Conte all’ambasciatore ucraino: “Lavoro per piano europeo ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA – Perlealla Russia, ma le paghiamo anche noi. E se è vero che l’Ue ha costituito unper l’emergenza Brexit è altrettanto vero che occorre unquantomeno doppio per agevolare leche saranno colpite dallein Italia e nel resto d’Europa”. Perle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sul Quirinale: “Salvini ha l’asso ma rischia di fare la fine di Bersani” Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “preoccupato per la guerra” Conte all’ambasciatore ucraino: “Lavoro per piano europeo ...

