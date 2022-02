Per il Pentagono la generazione cresciuta con i videogiochi ha le ossa deboli (Di venerdì 25 febbraio 2022) La tirata contro i millennial e la gen Z sa di vecchio e secondo gli stessi generali è stata sconfessata in Medio Oriente Continua la retorica sulla “generazione Z fatta solo di rammolliti”. Questa volta non è un banale post su social, ma una comunicazione che arriva da un organo ufficiale del Pentagono. Secondo un maggiore dell’esercito americano, i giovani vivono a quanto pare una vita troppo sedentaria e che li rende fragili … Leggi su it.mashable (Di venerdì 25 febbraio 2022) La tirata contro i millennial e la gen Z sa di vecchio e secondo gli stessi generali è stata sconfessata in Medio Oriente Continua la retorica sulla “Z fatta solo di rammolliti”. Questa volta non è un banale post su social, ma una comunicazione che arriva da un organo ufficiale del. Secondo un maggiore dell’esercito americano, i giovani vivono a quanto pare una vita troppo sedentaria e che li rende fragili …

