"Pensate a quel che fate", l'ambasciatore russo minaccia l'Italia: rumors, un faccia a faccia brutale alla Farnesina (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Italia condanna l'attacco russo all'Ucraina e intanto l'ambasciatore russo replica con insoliti toni minatori. Mario Draghi ha parole molto dure, parla di un'azione «ingiustificata e ingiustificabile». alla quale il governo, in collaborazione con istituzioni europee e internazionali, darà una risposta immediata. Non con le armi, ovviamente. Ma facendo pressione sulla leva economica, con sanzioni severe. Le sue dichiarazioni non devono essere piaciute molte all'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov che, convocato ieri alla Farnesina, ha invitato il nostro Paese a «ponderare» le sue mosse, come avviene di solito nelle «relazioni bilaterali», e a «garantire la sicurezza dei cittadini russi qui». Parole che, ...

