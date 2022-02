Papa Francesco rinuncia alla visita a Firenze per dolori al ginocchio. L’annuncio di Bassetti e la delusione di Nardella (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il cardinal Bassetti ha annunciato in un briefing con la stampa all'incontro dei vescovi del Mediterraneo di Firenze la rinuncia forzata di Papa Francesco, dovuta a un'acuta gonalgia, alla visita in città fissata per domenica 27 febbraio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il cardinalha annunciato in un briefing con la stampa all'incontro dei vescovi del Mediterraneo dilaforzata di, dovuta a un'acuta gonalgia,in città fissata per domenica 27 febbraio L'articolo proviene daPost.

