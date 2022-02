Pallotta: "Con me una Roma di vertice, ma la Juve faceva giochini…" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma - James Pallotta torna a raccontare la sua esperienza da presidente della Roma . L'ex patron giallorosso ha rilasciato un'intervista sulle frequenze della radio statunitense Sirius : "Abbiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 febbraio 2022)- Jamestorna a raccontare la sua esperienza da presidente della. L'ex patron giallorosso ha rilasciato un'intervista sulle frequenze della radio statunitense Sirius : "Abbiamo ...

Advertising

MCRadioRossoner : RT @CalcioFinanza: #Pallotta: «Con me una #Roma da vertice, ma la #Juve faceva giochini sul mercato. Torno in Italia? Può essere» https://t… - llucaaax : RT @CalcioFinanza: #Pallotta: «Con me una #Roma da vertice, ma la #Juve faceva giochini sul mercato. Torno in Italia? Può essere» https://t… - Denari30 : RT @tempoweb: James Pallotta torna a parlare: 'Con me la Roma era al vertice, ma la Juventus faceva dei giochini... ' #asroma #iltempoquoti… - Fabiano79405768 : RT @CalcioFinanza: #Pallotta: «Con me una #Roma da vertice, ma la #Juve faceva giochini sul mercato. Torno in Italia? Può essere» https://t… - stra_roma : RT @tempoweb: James Pallotta torna a parlare: 'Con me la Roma era al vertice, ma la Juventus faceva dei giochini... ' #asroma #iltempoquoti… -