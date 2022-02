Advertising

Mediagol : Palermo, querelle Mirri-Di Piazza: sequestro conservativo quote per 2,5 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo querelle

Mediagol.it

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Arriva la decisione del Tribunale di Catania sullaMirri - Di Piazza in seno ad Hera Hora (la società che controlla ilFC). Nell'ambito del secondo grado di giudizio nella causa intentata da 'Italplaza Sports LLC' di Tony Di Piazza - ...Davide Faraone capogruppo al Senato e candidato a sindaco diper il partito di Renzi. Ne ... come primo atto pubblichiamo la nota stampa sullatra Comune e ex Libero Consorzio sulla ...Queste le dichiarazioni di Dario Mirri, a seguito del comunicato del club rosanero riguardante l'esito del secondo grado di giudizio relativo alla querelle del patron rosanero ... tutto questo avrà ...Il comunicato del Palermo Calcio relativo all'esito del secondo grado di giudizio della querelle tra Dario Mirri e Tony Di Piazza ...