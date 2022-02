Palermo, Di Piazza replica a Mirri: “Azioni legali per tutelare me e la società” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le dichiarAzioni di Tony Di Piazza, a proposito del sequestro delle quote di Hera Hora decretato dal Tribunale di Catania, in risposta alle parole di Dario Mirri, patron del Palermo Leggi su mediagol (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le dichiardi Tony Di, a proposito del sequestro delle quote di Hera Hora decretato dal Tribunale di Catania, in risposta alle parole di Dario, patron del

Advertising

ZanAlessandro : Non ci arrendiamo: dalle piazze al Parlamento ????? Cinque @agora_dem, da marzo a maggio, a Milano, Firenze, Palermo,… - telodogratis : Palermo FC: disposto sequestro di 2 milioni di Hera Hora, le dichiarazioni di Tony Di Piazza - zazoomblog : Palermo Mirri sul sequestro delle quote: “Di Piazza avrà ciò che gli spetta” - #Palermo #Mirri #sequestro #delle - ILOVEPACALCIO : Palermo, disposto sequestro di 2,35 milioni. Di Piazza risponde a Mirri, il comunicato - Ilovepalermocalcio - francescodelu11 : Non parteggiare i signori che fanno la Guerra ,ma dire Siete tutti colpevoli USA/NATO /RUSSIA Ricostruire Moviment… -