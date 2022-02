Palermo, Brunori come Dybala e Ilicic: il 9 rosanero vuole record di gol e Serie B (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'analisi del momento magico di Matteo Brunori con la maglia del Palermo. l'attaccante è a quota 14 marcature e va in gol da cinque match consecutivi, nel corso dei quali ne ha siglati 7. come lui nomi del calibro di Paulo Dybala e Josip Ilicic Leggi su mediagol (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'analisi del momento magico di Matteocon la maglia del. l'attaccante è a quota 14 marcature e va in gol da cinque match consecutivi, nel corso dei quali ne ha siglati 7.lui nomi del calibro di Pauloe Josip

Advertising

Mediagol : Palermo, Brunori come Dybala e Ilicic: il 9 rosanero vuole record di gol e Serie B - ILOVEPACALCIO : Brunori, uomo-record del Palermo. Ha già raggiunto Dybala, ora può eguagliare Toni - Ilovepalermocalcio - TUTTOJUVE_COM : Brunori, possibile la permanenza al Palermo, ma i siciliani devono andare in B - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Brunori a caccia di record per la B e per il Palermo. Senza promozione sarà addio' - Ilovepa… - tifosipalermoit : Brunori è in prestito secco e dopo un campionato del genere le offerte da categorie superiori non mancheranno. Ma… -