Pagelle Milan Udinese: Tonali lotta da solo, Deulofeu scheggia impazzita (Di venerdì 25 febbraio 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Milan Udinese Le Pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Udinese, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Tonali, Deulofeu FLOP: Giroud, Beto VOTI Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5,5, Tomori 5, Romagnoli 5,5, Theo Hernandez 6; Tonali 6,5, Kessie 5,5; Messias 5 (dal 65? Saelemaekers 6), Diaz 6 (dall’84’ Maldini sv), Leao 6,5; Giroud 5 (dal 65? Rebic 5). All. Stefano Pioli 5. Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5,5, Pablo Mari 6,5, Perez 6; Molina 6,5, Arslan 6 (dall’89’ Jajalo sv), Walace 6,5, Makengo 5 (dal 55? Pereyra 6,5), Zeegelaar 5 (dal 55? Udogie 6,5); ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Giroud, Beto VOTI(4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5,5, Tomori 5, Romagnoli 5,5, Theo Hernandez 6;6,5, Kessie 5,5; Messias 5 (dal 65? Saelemaekers 6), Diaz 6 (dall’84’ Maldini sv), Leao 6,5; Giroud 5 (dal 65? Rebic 5). All. Stefano Pioli 5.(3-5-2): Silvestri 6; Becao 5,5, Pablo Mari 6,5, Perez 6; Molina 6,5, Arslan 6 (dall’89’ Jajalo sv), Walace 6,5, Makengo 5 (dal 55? Pereyra 6,5), Zeegelaar 5 (dal 55? Udogie 6,5); ...

