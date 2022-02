Pagelle Genoa Inter | Dzeko e Ostigard i migliori | male Sanchez – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Perisic,FLOP:(4-2-3-1): Sirigu 6; Hefti 6, Maksimovic 6 (52? Cambiaso SV (60? Calafiori 6),7,5, Vasquez 6,5; Sturaro 6, Badelj 6; Gudmundsson 6,5 (83? Amiri SV), Melegoni 6,5, Portanova 6 (83? Rovella SV); Yeboah 6,5 (60? Kallon 6). All: Alexander Blessin.(3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6,5 (86? Caicedo SV), De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 6,5, Barella 6(83? ...