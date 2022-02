Pagamento pensioni marzo 2022, arrivano i primi bonifici: il calendario per ritirare agli sportelli postali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come accade ormai da tempo, anche a marzo le pensioni arriveranno con qualche giorno in anticipo e i cittadini potranno recarsi agli sportelli postali in determinate date, scaglionate secondo l’iniziale del cognome. Tutto questo per evitare assembramenti, situazioni rischiose ora che la pandemia non si può dire ancora del tutto sconfitta. Ma quando arrivano i primi bonifici? E qual è il calendario per il ritiro? pensioni a marzo 2022: ecco quando ritirarle Mercoledì scorso, il 23 febbraio, sono partiti i pagamenti delle pensioni di marzo 2022. Anche questa volta in anticipo per chi ritira in contanti presso gli uffici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come accade ormai da tempo, anche alearriveranno con qualche giorno in anticipo e i cittadini potranno recarsiin determinate date, sconate secondo l’iniziale del cognome. Tutto questo per evitare assembramenti, situazioni rischiose ora che la pandemia non si può dire ancora del tutto sconfitta. Ma quando? E qual è ilper il ritiro?: ecco quando ritirarle Mercoledì scorso, il 23 febbraio, sono partiti i pagamenti delledi. Anche questa volta in anticipo per chi ritira in contanti presso gli uffici ...

