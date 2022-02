Padova | bariste “licenziate” dal prete | il loro posto viene dato ai migranti Scoppia il caso

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Rimaste senza lavoro dopo dieci anni di esperienza alle spalle. Duehanno raccontato al Gazzettino di essere stateperché non sono enologhe e non conoscono una seconda lingua. Le due donne lavoravano nella caffetteria del Museo agli Eremitani di. Dopo l’arrivo del Covid la caffetteria è rimasta chiusa ehanno percepito la Naspi per due anni. Poi la batosta. Il bar ora sta riaprendo ma senza di, ildelle dueLo scorso anno il Comune di, come si legge su Libero, ha aperto il bando per la gestione della caffetteria, vinto «dalla cooperativa “Percorso Vita” di Don Luca Favarin, battezzato per la sua attività come “dei”. ...

Advertising

rosydesimone1 : RT @HoaraBorselli: Padova: Un prete licenzia due ragazze italiane,sostituite con due straniere. Lasciate a spasso le bariste: la gestione è… - StufaMarcia1 : RT @HoaraBorselli: Padova: Un prete licenzia due ragazze italiane,sostituite con due straniere. Lasciate a spasso le bariste: la gestione è… - Cryptocriptato : RT @HoaraBorselli: Padova: Un prete licenzia due ragazze italiane,sostituite con due straniere. Lasciate a spasso le bariste: la gestione è… - Vale339Vale : RT @HoaraBorselli: Padova: Un prete licenzia due ragazze italiane,sostituite con due straniere. Lasciate a spasso le bariste: la gestione è… - fabiotempoMi : RT @HoaraBorselli: Padova: Un prete licenzia due ragazze italiane,sostituite con due straniere. Lasciate a spasso le bariste: la gestione è… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova bariste

ilgazzettino.it

La dignità e la professionalità di Susanna Sartore e Ornella Moro, dueitaliane licenziate dal bar - caffetteria all'interno dei Musei Civici Eremitani di, merita di essere tutelata in ...- 'Quello che resta dopo 10 anni di lavoro, e 20 di esperienza, come barista è una grande ... in pratica la gestione completa del locale , non solo leperché la gestione precedente era di ...PADOVA - Sulla vicenda delle due bariste della caffetteria del Museo Eremitani torna l’onorevole Massimo Bitonci, che ha rivolto un’interrogazione ai ministri del Lavoro e della ...I militari portogruaresi lo dovevano arrestare per l’aggressione a una barista de La Stretta, in via Mazzini in pieno cento storico a Portogruaro. Le rifilò un calcio all’addome perché ...