Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 26 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox di domani 26 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia prevede momenti agitati, ricordate che non ha senso agitarsi senza agire, se potete trasformare questo eccesso di energia in qualcosa di utile potrebbe anche servirvi, se no non cedete alle facili tensioni!Come sempre l’arma migliore per non ascoltare chi vuole provocare è la calma, ma anche la capacità di comunicare senza cedere alle provocazioni! Se invece non reagite a questo strano cielo forse siete solo in attesa di novità, se vi mancano le prospettive, da buon segno di aria, forse siete solo preoccupati di non avere abbastanza stimoli.Leggi l’Oroscopo di Paolo Fox 26 febbraio per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’diFox di26per i nati sotto il segno dellaprevede momenti agitati, ricordate che non ha senso agitarsi senza agire, se potete trasformare questo eccesso di energia in qualcosa di utile potrebbe anche servirvi, se no non cedete alle facili tensioni!Come sempre l’arma migliore per non ascoltare chi vuole provocare è la calma, ma anche la capacità di comunicare senza cedere alle provocazioni! Se invece non reagite a questo strano cielo forse siete solo in attesa di novità, se vi mancano le prospettive, da buon segno di aria, forse siete solo preoccupati di non avere abbastanza stimoli.Leggi l’diFox 26peri ...

