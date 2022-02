Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 26 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per domani 26 febbraio per i nati sotto il segno dell’Acquario è in attesa di comunicarvi l’arrivo di Venere nel segno, ma servirà ancora un po’ di attesa prima si poter sfruttare al massimo la sua forza! Intanto i transiti di Mercurio e Saturno vi portano voglia di lasciare spazio ai sentimenti.Da domani potete contare su un cielo più stabile, rispetto ai giorni scorsi potrete fermarvi e godervi il fine settimana! Certo, rimane la voglia di pensare in grande e far volare la fantasia, ma quello fa parte del vostro spirito e non vi basta mai fantasticare su ciò che potrebbe essere.Leggi l’Oroscopo di Paolo Fox 26 febbraio per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’diFox per26per i nati sotto il segno dell’è in attesa di comunicarvi l’arrivo di Venere nel segno, ma servirà ancora un po’ di attesa prima si poter sfruttare al massimo la sua forza! Intanto i transiti di Mercurio e Saturno vi portano voglia di lasciare spazio ai sentimenti.Dapotete contare su un cielo più stabile, rispetto ai giorni scorsi potrete fermarvi e godervi il fine settimana! Certo, rimane la voglia di pensare in grande e far volare la fantasia, ma quello fa parte del vostro spirito e non vi basta mai fantasticare su ciò che potrebbe essere.Leggi l’diFox 26peri ...

