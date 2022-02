Oppo Find X5 Pro vuole riscrivere le regole della fotografia da smartphone (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il nuovo Oppo Find X5 Pro punta a diventare il nuovo punto di riferimento per chi ama la fotografia da smartphone. Se un anno fa la serie Find X si era concentrata sul design e sul look all'avanguardia per fare colpo, quest'anno il focus è tutto sulla qualità fotografica grazie anche a MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all'avanguardia proprietario, che consente il superamento della più grande sfida per il comparto video degli smartphone: la registrazione notturna. Grazie alle elevate capacità di calcolo, questo processore offre una risoluzione 4 volte superiore, con frame più nitidi e una riproduzione dei colori eccezionale, rendendo possibile per la prima volta su uno smartphone Android la registrazione di video ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il nuovoX5 Pro punta a diventare il nuovo punto di riferimento per chi ama lada. Se un anno fa la serieX si era concentrata sul design e sul look all'avanguardia per fare colpo, quest'anno il focus è tutto sulla qualità fotografica grazie anche a MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all'avanguardia proprietario, che consente il superamentopiù grande sfida per il comparto video degli: la registrazione notturna. Grazie alle elevate capacità di calcolo, questo processore offre una risoluzione 4 volte superiore, con frame più nitidi e una riproduzione dei colori eccezionale, rendendo possibile per la prima volta su unoAndroid la registrazione di video ...

