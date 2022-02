Open | Matteo Renzi polemizza con la Procura di Genova per l’archiviazione dei pm che ha denunciato

(Di venerdì 25 febbraio 2022)con ladiperdella posizione dei magistrati Creazzo, Turco e Nastasi rispetto alla denuncia che aveva presentato per la questione della Fondazione. “Aspetto di leggere le motivazioni” deldella denuncia per i magistrati Creazzo, Turco e Nastasi “e di ricevere la formale notifica che in un procedimento penale vale più di un’agenzia di stampa – dice. – E chiederò al Giudice competente di essere interrogato nell’udienza che dovrà decidere suldegli indagati”. “Apprendo dalle agenzie di stampa che ladiavrebbe iscritto nel registro degli indagati e contestualmente chiesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Open Matteo

Lo dichiara in una nota il senatoreRenzi . ' Anche a me - prosegue l'ex premier - è capitato di essere iscritto nel registro degli indagati, proprio a Firenze, e poi archiviato ma dopo ben 17 ...Lo dichiara in una nota il senatoreRenzi. "Anche a me è capitato di essere iscritto nel registro degli indagati, proprio a Firenze, e poi archiviato ma dopo ben 17 mesi di tempo. Se Genova ...Firenze – La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati e, nello stesso tempo, ha chiesto l’archiviazione dei pubblici ministeri di Firenze titolari dell’inchiesta Open. I magistrati er ...Il leader di Italia Viva: "La procura archivia la mia denuncia ai pm in 10 giorni. Per me ci sono voluti 17 mesi" ...