Oggi 40 948 nuovi casi e 193 morti | positività giù al 9 | 3%

(Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Isono 40.948, contro i 46.169 di ieri ma soprattutto i 53.662 di venerdì scorso: un calo su base settimanale del 24%, in ripresa dopo il rallentamento dei giorni scorsi. I tamponi processati sono 440.115, circa 44mila meno di ieri, ma il tasso discende ancora, dal 9,5% al 9,3%, ai minimi da dicembre scorso. I decessi sono 193 (ieri 249): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 154.206. Calano ancora le terapie intensive, 40 in meno (ieri -47) con 58 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 799, e i ricoveri ordinari, 419 in meno (ieri -402), 11.706 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è il Lazio con 5.029 contagi, seguita da ...

