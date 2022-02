NXT UK 24 02 22 And the winner are…

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Buongiorno amici e benvenuti al nostro consueto appuntamento con lo show britannico targato NXT. La puntata si prospetta interessante, infatti i Moustache Mountain difenderanno le loro cinture contro Oliver Carter e Ashton Smith. Direi quindi che si può partire. Risultati NXT UK Amale ha sconfitto Xia Brookside (6:14) (3 / 5); Si vedono i due sfidanti dei campioni di coppia allenarsi per il main event, dopodiché ci viene mostrato come sono arrivati a questa title shot; All’inizio di questa settimana: sono nell’ufficio di Sid Scala i Coffeys, Sha Samuels e Noam Dar. Si scopre quindi che tra due settimane vedremo Joe Coffey contro Noam Dar per l’Heritage Cup; Rohan Raja ha sconfitto Danny Jones (5:00) (2,5 / 5); Video: In cui si vedono i Symbiosis lamentarsi perché hanno avuto poco, ma a rincuorarli ci pensa Eddie Dennis; Settimana prossima: Ilja ...

Rhea Ripley ha svelato di aver rischiato di perdere il contratto con la WWE più volte prima della svolta. Rhea Ripley è oggi una tra le principali lottatrici del Main Roster WWE. Dopo un periodo piutt ...La puntata di NXT andata in onda su USA Network martedì 22 febbraio ha fatto registrare 612.000 telespettatori. Il risultato è in rialzo rispetto a quello della puntata della settimana scorsa quando l ...