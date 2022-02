Numero assistenza WhatsApp per il nuovo digitale terrestre e altri canali supporto ufficiali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Esiste un Numero assistenza WhatsApp per il nuovo digitale terrestre. Si tratta di un canale ufficiale messo a disposizione del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) per garantire supporto nella delicata fase di passaggio al nuovo standard DVB-T2 e ancor prima, proprio nei primi giorni di marzo, il cambio di codifica delle emittenti nazionali da MPEG-2 a MPEG-4. La confusione potrebbe non essere poca e per questo motivo si è pensato di attivare dei canali istantanei proprio di supporto. Il Numero assistenza WhatsApp per il nuovo digitale terrestre è 340 1206348. Il recapito andrà salvato in rubrica per poter ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Esiste unper il. Si tratta di un canale ufficiale messo a disposizione del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) per garantirenella delicata fase di passaggio alstandard DVB-T2 e ancor prima, proprio nei primi giorni di marzo, il cambio di codifica delle emittenti nazionali da MPEG-2 a MPEG-4. La confusione potrebbe non essere poca e per questo motivo si è pensato di attivare deiistantanei proprio di. Ilper ilè 340 1206348. Il recapito andrà salvato in rubrica per poter ...

