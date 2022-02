(Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – Vaccinocontro il Covid, prenotazioni al via danel. “Dopo le rassicurazioni del commissario Figliuolo sull’arrivo delle prime forniture”, ha detto l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio, “sarà possibile a partire” dasul portale regionale la prima e seconda dose del vaccinocon 5mila slot al giorno disponibili”. Al momento il vaccino della società Usa, il primo a base proteica approvato per l’uso in Europa, è indicato per la somministrazione negli over 18. Prevede un ciclo di vaccinazione primario di due dosi somministrate a distanza di 21 giorni. Nelle caratteristiche del prodotto si precisa anche che al momento “non ci sono dati disponibili sull’intercambiabilità” del ...

Lopinionista : Novavax Lazio, D'Amato: 'Da oggi si può prenotare' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Novavax nel #Lazio, da oggi si può prenotare. #notizie - Adnkronos : #Novavax nel #Lazio, da oggi si può prenotare. #notizie - zazoomblog : Novavax Lazio D’Amato: “Da oggi si può prenotare” - #Novavax #Lazio #D’Amato: #prenotare” - zazoomblog : Novavax Lazio D’Amato: “Da oggi si può prenotare” - #Novavax #Lazio #D’Amato: #prenotare” -

Ultime Notizie dalla rete : Novavax Lazio

...si attende l'arrivo in Italia delle prime dosi del vaccino. Intanto ieri il premier Mario Draghi ha annunciato che il governo non proroga lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo .Sono ..., da domani nelsi potrà prenotare la prima e la seconda dose del nuovo vaccino anti - Covid. Sono infatti in arrivo le prime forniture anche nella nostra regione, così come assicura il ...Come dichiarato in una nota trasmessa nella giornata di ieri, giovedì 24 febbraio, dalll’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: "Dopo ...Vaccino Novavax contro il Covid, prenotazioni al via da oggi nel Lazio. "Dopo le rassicurazioni del commissario Figliuolo sull'arrivo delle prime forniture" ha detto l'assessore alla Sanità della ...