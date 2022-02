"Non ha risposto...", "Qui c'è la guerra...": scintille Zelensky-Draghi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il premier italiano aveva raccontato di aver provato a telefonare a Zelensky, ma che non era disponibile perché nascosto. Il racconto di Draghi voleva in realtà mostrare il momento drammatico vissuto dal leader ucraino, ma Zelensky ha risposto seccamente Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il premier italiano aveva raccontato di aver provato a telefonare a Zelensky, ma che non era disponibile perché nascosto. Il racconto divoleva in realtà mostrare il momento drammatico vissuto dal leader ucraino, ma Zelensky haseccamente

Advertising

TgLa7 : #Zelensky: non ho risposto a #Draghi? C'e' la guerra qui. La prossima volta sposterò agenda bellica per parlare con… - SkyTG24 : #Ucraina, Zelensky polemico con Draghi: 'Non gli ho risposto? Qui c'è la guerra' - captblicero : Zelensky risponde in modo molto piccato a Draghi, che nel suo discorso in Parlamento aveva detto che il presidente… - bonuscr : RT @TgLa7: #Zelensky: non ho risposto a #Draghi? C'e' la guerra qui. La prossima volta sposterò agenda bellica per parlare con lui' #Russia… - saggioilmatto : Alessandro: Jessica era anche presente.. Ma non ha risposto, non si è indignata al momento, non ha sofferto al mom… -