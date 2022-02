“Non ha il predominio aereo”. Il dossier Usa sull’attacco dello Zar (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Pentagono sta osservando da vicino l’azione militare russa in Ucraina. Nella sede della Difesa statunitense in questi giorni vengono passati al vaglio video, filmati, dati satellitari e dati di intelligence. Tutto quanto cioè possa dare idea precisa su come Mosca stia gestendo l’attacco lanciato a Kiev nella giornata di martedì. Non c’è ancora un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Pentagono sta osservando da vicino l’azione militare russa in Ucraina. Nella sede della Difesa statunitense in questi giorni vengono passati al vaglio video, filmati, dati satellitari e dati di intelligence. Tutto quanto cioè possa dare idea precisa su come Mosca stia gestendo l’attacco lanciato a Kiev nella giornata di martedì. Non c’è ancora un InsideOver.

