"Noi qui, i nostri figli al fronte. Viviamo nel terrore", le voci della comunità ucraina in Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono oltre 230 mila gli ucraini che vivono stabilmente nel nostro paese, l'80 per cento sono donne che lavorano nei servizi di assistenza e cura. "Questa situazione è una follia, il prezzo da pagare è ... Leggi su redattoresociale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono oltre 230 mila gli ucraini che vivono stabilmente nel nostro paese, l'80 per cento sono donne che lavorano nei servizi di assistenza e cura. "Questa situazione è una follia, il prezzo da pagare è ...

Advertising

GiuseppeConteIT : 'Vorrei rimanere qui per aiutare i nostri italiani che ci stanno chiedendo aiuto. È il nostro dovere, non possiamo… - welikeduel : 'A differenza di altre guerre, questa ha un lato di difficoltà: tutti i ragazzi che stanno lavorando con noi a un c… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L' appello di Zelensky agli europei: 'Venite a combattere con noi'. Il presidente chiede aiuti concreti a… - PaoloCaioni : RT @lucianonobili: “Nessuno di noi é nato per la guerra, ma siamo tutti qui per difendere la nostra libertà.” #UkraineWillResist #UkraineI… - Simo823654562 : RT @GiuseppeConteIT: 'Vorrei rimanere qui per aiutare i nostri italiani che ci stanno chiedendo aiuto. È il nostro dovere, non possiamo las… -