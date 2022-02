No! La foto dell’esplosione a Kiev non è del 2015 (Di sabato 26 febbraio 2022) Secondo un’immagine condivisa via Facebook, una foto in cui viene ritratta un’esplosione nella città di Kiev, in Ucraina, sarebbe stata scattata nel 2015 e non riguarderebbe affatto l’attuale conflitto con la Russia. La condivisione del presunto “fact-checking” non riporta alcuna informazione in più o quantomeno una fonte, lasciando credere agli utenti che basti una scritta su un’immagine per dimostrare che la foto sia vera o falsa. Per chi ha fretta Secondo un’immagine diffusa via Facebook, una foto associata a una recente esplosione a Kiev sarebbe stata scattata in realtà nel 2015. L’immagine di “fact-checking” diffusa sui social non riporta alcuna fonte. Non si riscontra alcuna pubblicazione precedente della foto al 24 febbraio 2022. La ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Secondo un’immagine condivisa via Facebook, unain cui viene ritratta un’esplosione nella città di, in Ucraina, sarebbe stata scattata nele non riguarderebbe affatto l’attuale conflitto con la Russia. La condivisione del presunto “fact-checking” non riporta alcuna informazione in più o quantomeno una fonte, lasciando credere agli utenti che basti una scritta su un’immagine per dimostrare che lasia vera o falsa. Per chi ha fretta Secondo un’immagine diffusa via Facebook, unaassociata a una recente esplosione asarebbe stata scattata in realtà nel. L’immagine di “fact-checking” diffusa sui social non riporta alcuna fonte. Non si riscontra alcuna pubblicazione precedente dellaal 24 febbraio 2022. La ...

