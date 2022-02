Niente accordo tra i club: nominato un commissario per lo statuto della Lega A (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNiente accordo tra i club della Serie A riuniti in assemblea sul tema statuto: da domani entrerà così in carica il commissario ad acta Gennaro Terracciano, nominato dalla Figc, che avrà il compito di adeguare insieme alle società il testo dello statuto della Lega ai principi informatori votati dalla Figc lo scorso novembre, in particolare sul tema delle maggioranze. Il confronto si è arenato sulle maggioranze richieste per il via libera dall’assemblea dei club sulla “gestione dei diritti collettivi NON-audiovisivi”, ovverosia la parte di diritti commerciali e sponsor non regolati dalla Legge Melandri, che valgono circa 50 milioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutotra iSerie A riuniti in assemblea sul tema: da domani entrerà così in carica ilad acta Gennaro Terracciano,dalla Figc, che avrà il compito di adeguare insieme alle società il testo delloai principi informatori votati dalla Figc lo scorso novembre, in particolare sul tema delle maggioranze. Il confronto si è arenato sulle maggioranze richieste per il via libera dall’assemblea deisulla “gestione dei diritti collettivi NON-audiovisivi”, ovverosia la parte di diritti commerciali e sponsor non regolati dalla Legge Melandri, che valgono circa 50 milioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

araujopampanin : @GiacSca No vabbè però non ha senso smettere di seguire la Juve per via di un calciatore che se ne va, non mi trovi per niente d'accordo - libridimemorie : @InMonsterland Ah, beh, non ci hai perso niente ?? Sono d'accordo, anche perché sarebbe triste se fossimo dei cloni!… - anteprima24 : ** Niente accordo tra i club: nominato un commissario per lo statuto della Lega A ** - qtr_alaz : RT @RaiSport: ? Nessun accordo tra i club di #serieA, nominato commissario Da domani entra in carica #GennaroTerracciano ?? - fabianaCa35 : Mai avrei immaginato di trovarmi d'accordo con #Letta .. L'Europa avendo lasciato sola l'#Ucraina ha perso la sua r… -