Negging | riconoscerlo per difendersi | no | questi non sono complimenti!

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tra le forme di manipolazione utilizzate soprattutto nei confronti delle donne c’è il, una forma di flirt che consiste nel rivolgere insulti e critiche mascherati da complimenti. L’obiettivo è semplice: far sentire insicura la persona che ricevecommenti, per sembrare più appetibili. Una pratica pericolosa e ingiusta, che fa leva sull’insicurezza e sul livello di autostima di chi si ha di fronte. Tutto per via di un’idea arretrata e sessista che non si vuole una persona con cui poter costruire legami veri e importanti, ma oggetti da manipolare per i propri fini. Vediamo meglio cos’è il, da cosa viene questo termine e soprattutto comeper: cosa significa? Il terminederiva dal verbo inglese “to negate” e ...