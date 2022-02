NBA | i risultati della notte 25 Febbraio | vittorie per Bulls | Warriors e Suns Bene anche Boston e Denver | sconfitte per Cavaliers e Grizzlies

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono ben sette le partite disputate questaper la NBA, con la Lega cestistica statunitense che ha ripreso la regular season dopo la sosta per far spazio all’All Star Game di Cleveland. Le emozioni, come sempre, non sono mancate: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Nel primo match in programma, per la Eastern Conference, successo casalingo dei Detroit Pistons (14-45) sui Cleveland(35-24) per 106-103. Partono meglio gli ospiti nel primo quarto (27-33), con i padroni di casa che si trovano a rincorrere nei parziali successivi: alla terza sirena Cleveland è ancora avanti per 80-82. I padroni di casa completano la rimonta nell’ultima frazione di gioco, operando così il sorpasso e vincendo di tre lunghezze. Top scorer dei Pistons Hamidou Diallo con 21 punti, insieme a Cade Cunningham che ne piazza 17. Ai ...