Nba | Chicago Bulls - Atlanta Hawks 112 - 108 | il video degli highlights

Advertising

Gazzetta_NBA : Gallinari incanta, DeRozan di più: così Chicago ha fermato Atlanta - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: DeRozan mostruoso batte Gallinari da 26, Warriors ok: DeMar DeRozan segna 37 punti e al… - sportli26181512 : Mercato NBA: DeMar DeRozan e il motivo per cui non ha scelto i Los Angeles Lakers: L'ex stella degli Spurs sta gioc… - giovioriolo : ?? Tristan Thompson sempre più vicino a Chicago. L'ex Cavs potrebbe essere il giocatore che i Bulls stanno cercando… - basketinside360 : Javonte Green: buono il suo rendimento nei Chicago Bulls - -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Chicago

I RISULTATI DELLA NOTTE(25 FEBBRAIO) Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 106 - 103 Brooklyn Nets - Boston Celtics 106 - 129Bulls - Atlanta Hawks 112 - 108 Minnesota Timberwolves - ...Nella gara della nottedel 25 febbraio, iBulls superano gli Atlanta Hawks per 112 - 108. Guarda gli highlights del matchGli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...It's no secret how the Atlanta Hawks have prioritized the final stretch of the regular season. Coming out of the All-Star Break, tonight's game against the Chicago Bulls was the first test in a ...