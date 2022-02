Navi russe e due sottomarini nel Mediterraneo Kiev chiede di bloccare i Dardanelli

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La flotta russa nelha assunto una formazione serrata al largo della propria base navale di Tartus, sulle coste siriane. La manovra potrebbe essere mirata a fornire un appoggio di lungo raggio alle operazioni che la marina russa sta conducendo nel Mar Nero, a supporto della direttrice d’invasione meridionale dell’Ucraina. La formazione, infatti, potrebbe servire a scoraggiare un eventuale coinvolgimento delle forze navali Nato nel Mar Nero, incrociando le acque antistanti allo stretto dei. La formazione russa La flotta è stata individuata dai satelliti Sentinel 2 dell’Esa, e mostrava le sedicidella forza russa a poche miglia dalla costa siriana. La formazione è larga appena un chilometro e mezzo, per poco meno di 3 chilometri di lunghezza. Questo significa che lesono in vista l’una ...

ilGiornale.it

... a cui l'Italia partecipa periodicamente con 259 militari, due, un'unità navale on call e un ...pilota Global Hawk coinvolti in decine di missioni per monitorare gli spostamenti delle truppe. ...... chiedendo anche l'espulsione della Russia dal sistema Swift, ed il blocco degli aerei ein porti e aeroporti dei Paesi di Unione Europea e NATO.Come si è arrivati a questo punto, alle esplosioni e ai bombardamenti, in Ucraina? Ecco una ricostruzione di quanto accaduto nell’ultimo anno ...Odessa. All’alba di giovedì (25.02.2022) le forze russe hanno invaso l’Ucraina con un assalto di massa via terra, mare e ...