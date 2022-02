“Nave da guerra russa | vai a farti fot…” | la risposta dei 13 soldati ucraini che non si sono arresi per difendere l’isola dei Serpenti

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “da, vai afottere”: finisce così l’audio in cui 13 militari, uccisi dalle forze armate russe suldi Zmeiny nel Mar Nero, “dei”. Nella sera di giovedì, l’Ucraina ha annunciato di aver perso il controllo sul– praticamente disabitata – che si trova a circa 45 chilometri dalla costa della Romania: il territorio è passato sotto il dominio russo. I 13 militari, di fronte all’avanzata delle forze armate di Vladimir Putin, avevano deciso di non arrendersi al nemico. L’audio, diventato presto virale, è stato trasmesso dalla CNN. “Questa è lamilitare, arrendetevi e deponete le armi altrimenti apriremo il fuoco. Vi suggerisco di deporre ...

Putin ha ordinato l'invasione per per "la demilitarizzazione e la denazificazione" del Paese che sta subendo l'attacco russo su vari fronti. È stata una giornata di combattimenti e di paura per la pop ...Con gli hashtag #cultureunitestheworld e #museumsagainstwar il sistema museale nazionale e la rete degli archivi e delle biblioteche stanno condividendo immagini significative riguardanti il dolore e ...