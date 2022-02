Nathaly Caldonazzo frase razzista? Lulù e Jessica su tutte le furie (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nathalie Caldonazzo sarebbe colpevole di una frase gravissima riferita a Lulù e Jessica Selassié. Le sue parole, però, sembrano esser state censurate. Ecco cosa è successo. Alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello Vip manca sempre meno. Nella puntata di ieri, durante una discussione tra i concorrenti Lulù ha parlato di una frase razzista Leggi su youmovies (Di venerdì 25 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nathaliesarebbe colpevole di unagravissima riferita aSelassié. Le sue parole, però, sembrano esser state censurate. Ecco cosa è successo. Alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello Vip manca sempre meno. Nella puntata di ieri, durante una discussione tra i concorrentiha parlato di una

Advertising

neznaju9 : RT @niceugeexiste: LA CENSURA PERENNE SU NATHALY CALDONAZZO QUANDO SI AVVICINA A QUALUNQUE CONCORRENTE PER PAURA POSSA USCIRNE FUORI QUALCO… - gabriel_anania : RT @bellisariochild: NATHALY CALDONAZZO TI DEVI SPAVENTARE #jessvip #jeru - PalmieriPasqua : RT @gimmeymam: ??“Io rubo il cibo come lei si fa inculare da 10 negri” ??“Quando mi ha tradito è stato come se mi avesse buttato l’acido i… - 6_Pro_Profumata : RT @gimmeymam: ??“Io rubo il cibo come lei si fa inculare da 10 negri” ??“Quando mi ha tradito è stato come se mi avesse buttato l’acido i… - gabriel_anania : RT @gimmeymam: ??“Io rubo il cibo come lei si fa inculare da 10 negri” ??“Quando mi ha tradito è stato come se mi avesse buttato l’acido i… -