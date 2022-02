Napoli | Xavi innamorato dell’azzurro | fissato il prezzo

(Di sabato 26 febbraio 2022) Solo ieri sera l’arbitro ha emesso il triplice fischio al doppio confronto trae Barcellona, occasione nella quale le due compagini si sono scontrate per l’accesso alle top 16 di Europa League. Kalidou Koulibaly, in questo doppio confronto, ha avuto l’occasione di visionare da vicino Kalidou Koulibaly, qualora ce ne fosse bisogno. Secondo quanto riportato da Radio Catalunya, l’allenatore del Barça ha seriamente intenzione di provarci per il centrale azzurro, in scadenza nel 2023, il quale ha una valutazione che si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

Advertising

tuttonapoli : Da Barcellona - Xavi vuole Koulibaly: il Napoli spara alto, i dettagli - NapoliCM : ???? Koulibaly Barcellona, il difensore del Napoli è sulla lista di Xavi: la valutazione ??? - infoitsport : Sky, Gentile: 'Il Napoli ha affrontato il miglior Barcellona dall'arrivo di Xavi, non capisco i fischi ad Insigne' - cn1926it : Dalla Spagna- Il #Barcellona vuole #Koulibaly, il senegalese è nella lista di #Xavi - market_newss : #market Pare che Kalidou #Koulibaly, difensore del Napoli che quest’anno compierà 31 anni, sia un obiettivo di Xavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Xavi

Il Barcellona infatti avrebbe messo gli occhi su Kalidou Koulibaly , difensore centrale del, che avrebbe favorevolmente impressionatonella doppia sfida di Europa League. Nell'ottica ......bene in campo dache diventerà un grande allenatore. Mi dà l'impressione di uno che durante la settimana ha lavorato talmente bene da non preoccuparsi eccessivamente della partita. Ilè ...Diario Sport parla del futuro di Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riferito Xavi, allenatore del Barcellona, vorrebbe infatti ingaggiare il difensore azzurro. Il Napoli per il suo centrale vuole più ...Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Non è più il Barcellona di una volta, ma la loro filosofia è sempre l ...