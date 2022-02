Napoli-Milan, biglietti in vendita: prezzi popolari per il big match del Maradona (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiI biglietti per la gara di Campionato Napoli-Milan, che si disputerà il 6 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di venerdì 25 febbraio 2022. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 80,00 Tribuna Nisida € 55,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12) Distinti anello superiore € 40,00 Distinti anello inferiore € 35,00 Curve anello superiore € 20,00 Curve anello inferiore € 15,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Alla luce della Determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiIper la gara di Campionato, che si disputerà il 6 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armandodi, saranno posti ina partire dalle ore 14.00 di venerdì 25 febbraio 2022. Questi i: Tribuna Posillipo € 80,00 Tribuna Nisida € 55,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12) Distinti anello superiore € 40,00 Distinti anello inferiore € 35,00 Curve anello superiore € 20,00 Curve anello inferiore € 15,00 Non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Alla luce della Determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni ...

