Napoli, il report dell’allenamento / Lavoro personalizzato in campo per Lozano, Anguissa e Lobotka (Di venerdì 25 febbraio 2022) Consueto report dell’allenamento per il Napoli. Continuano la tabella di recupero Lozano, Lobotka e Anguissa, che hanno svolto Lavoro personalizzato. Difficile che anche uno solo di loro possa essere della trasferta di Roma. Tuanzebe ha svolto Lavoro in palestra: il centrale inglese – unico rinforzo del Napoli a gennaio – è fermo da un po’ a causa di una lombalgia. Solo terapie per Malcuit, che s’è infortunato nella sfida col Cagliari. I ragazzi scesi in campo ieri hanno svolto defaticante in palestra. Nessun accenno alle condizioni di Osimhen, che ieri aveva una vistosa fasciatura al ginocchio, probabilmente precauzionale visto il sovraccarico che gli crea problemi da una decina di giorni e che l’ha costretto a non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Consuetodell’allenamento per il. Continuano la tabella di recupero, che hanno svolto. Difficile che anche uno solo di loro possa essere della trasferta di Roma. Tuanzebe ha svoltoin palestra: il centrale inglese – unico rinforzo dela gennaio – è fermo da un po’ a causa di una lombalgia. Solo terapie per Malcuit, che s’è infortunato nella sfida col Cagliari. I ragazzi scesi inieri hanno svolto defaticante in palestra. Nessun accenno alle condizioni di Osimhen, che ieri aveva una vistosa fasciatura al ginocchio, probabilmente precauzionale visto il sovraccarico che gli crea problemi da una decina di giorni e che l’ha costretto a non ...

Advertising

sscnapoli : ?? Siamo tornati in campo! ?? #ForzaNapoliSempre - neifatti : Napoli, il report dell’allenamento - napolista : Napoli, report dell’allenamento / Personalizzato in campo per #Lozano, #Anguissa e #Lobotka Lavoro defaticante. Pa… - 100x100Napoli : Il report dell'allenamento svolto oggi dal #Napoli. - NCN_it : #Napoli, il report dell'allenamento: #Lozano, #Anguissa e #Lobotka hanno svolto lavoro personalizzato in campo -