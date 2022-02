Napoli eliminato dall’Europa League, il Barcellona vince 4-2 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Napoli – Il Napoli si arrende al Barcellona e saluta l’Europa. Dopo l’1-1 del Camp Nou, i partenopei affondano in casa perdendo 4-2 nel ritorno dei play-off di Europa League. Quella del ‘Maradonà è una serata che inizia in salita, con il vantaggio blaugrana che arriva dopo soli otto minuti e addirittura da un corner a favore dei padroni di casa. Un malinteso lancia Traorè in campo aperto, che serve un Jordi Alba glaciale davanti a Meret. La squadra di Spalletti accusa il colpo e perde le distanze in difesa, Frenkie de Jong non perdona: al 13? disegna un destro a giro imprendibile e il Barcellona è già avanti 2-0. Serve un episodio al Napoli per entrare in partita ed arriva a metà del primo tempo, con Ter Stegen che esce con i tempi sbagliati e atterra in area Osimhen: Karasev indica il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022)– Ilsi arrende ale saluta l’Europa. Dopo l’1-1 del Camp Nou, i partenopei affondano in casa perdendo 4-2 nel ritorno dei play-off di Europa. Quella del ‘Maradonà è una serata che inizia in salita, con il vantaggio blaugrana che arriva dopo soli otto minuti e addirittura da un corner a favore dei padroni di casa. Un malinteso lancia Traorè in campo aperto, che serve un Jordi Alba glaciale davanti a Meret. La squadra di Spalletti accusa il colpo e perde le distanze in difesa, Frenkie de Jong non perdona: al 13? disegna un destro a giro imprendibile e ilè già avanti 2-0. Serve un episodio alper entrare in partita ed arriva a metà del primo tempo, con Ter Stegen che esce con i tempi sbagliati e atterra in area Osimhen: Karasev indica il ...

Advertising

quotidianodirg : #Sport #barcellona Napoli eliminato dall’Europa League, il Barcellona vince 4-2 - MondoNapoli : Sconcerti: 'Il Napoli eliminato con troppa facilità. In Italia non c'è più il calcio vero' - - giannicuzzani : RT @ElBondaz: Piccolo focus importante: MILAN - eliminato ai gironi di UCL NAPOLI - 4 pere dal Barcellona INTER - manca ancora il ritorno m… - alessita_1994 : Non c'è stata partita,il Barcellona ha demolito ed eliminato il Napoli dall'Europa League. - ER_Notizie : Napoli eliminato dall’Europa League, il Barcellona vince 4-2 -