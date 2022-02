Napoli, dalla Spagna ridicolizzano la prestazione degli azzurri: "Esibizione da corrida, con gli “olè” del Barcellona in casa di Maradona" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Troppo poco Napoli per un Barcellona che si è dimostrato superiore in tutta la partita. E' finita 2-4 al Maradona con la squadra di Luciano Spalletti disorientata e amareggiata per la prestazione. A... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Troppo pocoper unche si è dimostrato superiore in tutta la partita. E' finita 2-4 alcon la squadra di Luciano Spalletti disorientata e amareggiata per la. A...

