Municipio V, Fdi: su Caritas strumentalizzazioni Caliste inaccettabili (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Per 5 lunghi anni abbiamo sempre chiesto all’amministrazione uscente (M5S) il coinvolgimento delle forze di opposizione e pensavamo che con l’era Caliste ci si potesse avviare ad un confronto partecipato con le altre forze presenti in Municipio. Evidentemente ci siamo sbagliati”. Lo dichiarano il Presidente della Commissione Trasparenza e consigliere del Municipio V e l’esponente politico del V Municipio Enzo Blasi, di Fratelli d’Italia. “Non possiamo che lamentarci della condotta del Presidente del Municipio V Caliste in merito all’incontro da lui organizzato avente come oggetto la Caritas, svoltosi il 23 Febbraio al teatro San Luca e tenutosi alla presenza dell’assessore Antonino De Cinti con alcuni consiglieri di maggioranza e rappresentanti delle parrocchie ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Per 5 lunghi anni abbiamo sempre chiesto all’amministrazione uscente (M5S) il coinvolgimento delle forze di opposizione e pensavamo che con l’eraci si potesse avviare ad un confronto partecipato con le altre forze presenti in. Evidentemente ci siamo sbagliati”. Lo dichiarano il Presidente della Commissione Trasparenza e consigliere delV e l’esponente politico del VEnzo Blasi, di Fratelli d’Italia. “Non possiamo che lamentarci della condotta del Presidente delin merito all’incontro da lui organizzato avente come oggetto la, svoltosi il 23 Febbraio al teatro San Luca e tenutosi alla presenza dell’assessore Antonino De Cinti con alcuni consiglieri di maggioranza e rappresentanti delle parrocchie ...

GiornaleLORA : IX Municipio, Alleori (FdI): “monitorare le condizioni del commercio locale” - AlessandroCochi : RT @vocedelpatriota: Municipio X. Cochi (FdI): Onorato chiarisca su Stadio Stella Polare - ilgiornale : Critiche dopo l'audizione in Municipio 8 dell'assessore. Fdi attacca: 'Si perde la funzione storica della piscina' - LavoroLazio_com : Municipio X, Cochi (FDI): 'Onorato chiarisca su Stadio Stella Polare' 'Quale futuro per lo Stadio Stella Polar... - AlessandroCochi : Fdi, Cochi: Municipio X, Onorato deve chiarire su stadio Stella Polare - Roma – “Quale futuro per lo Stadio Stella… -