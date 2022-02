Mundo Deportivo: «Napoli-Barcellona è durata cinque minuti, esibizione da corrida» (Di venerdì 25 febbraio 2022) El Mundo Deportivo racconta così Napoli-Barcellona 2-4: Vista a posteriori, la partita è durata poco più di cinque minuti. Quando il Barça è andato in vantaggio, la sua superiorità è stata costante, anche se un gol su rigore di Insigne ha portato una falsa sensazione di equilibrio. esibizione da corrida, con gli “olè” del Barcellona in casa di Maradona. Inizialmente la partita è stata caotica come la città. Poi, la squadra di Xavi ha evitato la goleada. Ma lo scenario è sempre stato di enorme superiorità del Barça contro un Napoli sminuito dal pressing alto, dal gioco, dalla freschezza del Barcellona. Una superiorità non mostrata dal risultato finale. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Elracconta così2-4: Vista a posteriori, la partita èpoco più di. Quando il Barça è andato in vantaggio, la sua superiorità è stata costante, anche se un gol su rigore di Insigne ha portato una falsa sensazione di equilibrio.da, con gli “olè” delin casa di Maradona. Inizialmente la partita è stata caotica come la città. Poi, la squadra di Xavi ha evitato la goleada. Ma lo scenario è sempre stato di enorme superiorità del Barça contro unsminuito dal pressing alto, dal gioco, dalla freschezza del. Una superiorità non mostrata dal risultato finale. L'articolo ...

Advertising

napolista : Mundo Deportivo: «Napoli-Barcellona è durata cinque minuti, esibizione da corrida» «Poteva finire in goleada. Iniz… - bolofficial0377 : Le scuse? Niente? Tutto Juve: Mundo Deportivo - L'addetto al VAR di Villarreal-Juve verso la sospensione da parte d… - Agato_Agato : Secondo il dvd dell'uefa era giusto il giallo. Tuttosport: Mundo Deportivo: 'La Uefa pronta a sospendere il Var di… - BianconeraNews : Il goal del pareggio di #Parejo in #VillarrealJuve può decretare un provvedimento pesante per l'assistente #VAR del… - AlbOr_EsSence : Mundo Deportivo - L'addetto al VAR di Villarreal-Juve verso la sospensione da parte della UEFA -