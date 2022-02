Mulè: "Italia terza più grande economia blu in Europa e leader delle risorse marittime" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'Italia con i suoi 8670 chilometri di costa è la terza più grande economia blu in Europa e leader delle risorse marittime. economia, energia, sicurezza, comunicazioni e tecnologia sono tutti i grandi snodi della globalizzazione che passano dal mare. L'Italia, paese con vocazione marittima per eccellenza, deve al mare, e alle attività connesse, gran parte della sua prosperità e del suo benessere perché è vita, benessere e futuro". Così il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel corso del suo intervento all'iniziativa 'economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi' promosso dal Centro Studi Borgogna e da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'con i suoi 8670 chilometri di costa è lapiùblu in, energia, sicurezza, comunicazioni e tecnologia sono tutti i grandi snodi della globalizzazione che passano dal mare. L', paese con vocazione marittima per eccellenza, deve al mare, e alle attività connesse, gran parte della sua prosperità e del suo benessere perché è vita, benessere e futuro". Così il sottosegretario alla Difesa, Giorgio, nel corso del suo intervento all'iniziativa 'del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi' promosso dal Centro Studi Borgogna e da ...

