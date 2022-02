MOVIOLA – Milan-Udinese | Tomori rischia su Beto | Marchetti non fischia | ma quanti dubbi

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Episodio danel secondo tempo di, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro i ragazzi di Cioffi provano ad attaccare, alla ricerca del gol del pareggio, su un lancio lungosi invola verso la porta di Maignan e viene ostacolato da. L’attaccante dell’cade dentro l’area di rigore e reclama a gran voce il calcio di rigore.none neanche dal Var arriva la chiamata. Rivedendo le immagini si nota come il contatto tra il ginocchio died il piede disia netto, l’attaccante viene sbilanciato ma dalle inquadrature sembra difficile definire se accada dentro o fuori dall’area di rigore. I ...

Il Milan è in vantaggio. Nel match contro l'Udinese, valevole per l'anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i rossoneri sbloccano il risultato grazie alla rete di...