MOVIOLA – Milan-Udinese | gol Leao Proteste per contatto su Becao | ma è tutto regolare

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilè in vantaggio. Nel match contro l’, valevole per l’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i rossoneri sbloccano il risultato grazie alla rete diche è bravo ed astuto a vincere il duello cone poi a ribadire la palla in rete battendo Silvestri in uscita. Tante ledei bianconeri per un eventuale fallo dell’attaccante portoghese nei confronti del difensore, ma entrambi sbracciano ed è un normaledi gioco giudicato bene dall’arbitro Marchetti. SportFace.